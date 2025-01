Papa Francesco con il braccio immobilizzato dopo la caduta a Santa Marta – IL VIDEO

A causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa

Papa Francesco, con il braccio destro immobilizzato, ha ricevuto oggi in Vaticano Alvaro Lario – il presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – e Nosipho Nausca-Jean Jezile, l’ambasciatore sudafricano in Italia.

“Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”. Questo quanto comunicato dalla Sala stampa vaticana.

di Filippo Messina