Papa Francesco “ha riposato bene tutta la notte”

“Il Papa ha riposato bene tutta la notte”. Lo scrive la sala stampa vaticana che aggiorna il bollettino medico riguardante le condizioni di salute di Papa Francesco.

Nel bollettino serale di ieri si diceva che “le condizioni cliniche del Santo Padre” si erano “mantenute stabili”. Inoltre il Papa non aveva “necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi”. Il Pontefice era “apiretico”. La prognosi – si specificava – rimane riservata: “In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”. Ieri mattina invece il Santo Padre aveva “partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui”. Inoltre aveva “alternato il riposo alla preghiera”.

È stato un weekend più sereno per Papa Francesco, dopo il grande spavento dovuto alla crisi di broncospasmo dello scorso venerdì. “Nessuna conseguenza diretta dalla crisi di broncospasmo di venerdì scorso” si è appreso ieri da fonti vaticane.

Per il Santo Padre ieri è stata la terza domenica in cui, a causa delle sue condizioni di salute, non ha potuto tenere l’Angelus in piazza San Pietro. Il Pontefice ha comunque inviato un testo scritto. In quest’ultimo Papa Francesco ha parlato della pace. Inoltre, ha sottolineato “la ‘benedizione’ che si nasconde dentro la fragilità”. Il Pontefice ha ringraziato per l’enorme affetto ricevuto da tanti in tutto il mondo. “Il Papa sa dei messaggi di affetto, sente la vicinanza della gente e la loro preghiera” ha sottolineato Matteo Bruni, il direttore della sala stampa vaticana.

Nel testo dell’Angelus di ieri, Papa Francesco ha scritto: “Vi mando questi pensieri ancora dall’ospedale, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l’attenzione con cui si prendono cura di me. Avverto nel cuore la ‘benedizione’ che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore; allo stesso tempo, ringrazio Dio perché mi dà l’opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la condizione di tanti ammalati e sofferenti. Vorrei ringraziarvi per le preghiere, che si elevano al Signore dal cuore di tanti fedeli da molte parti del mondo: sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, mi sento come ‘portato’ e sostenuto da tutto il Popolo di Dio. Grazie a tutti!”.

di Filippo Messina