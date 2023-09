Preso a schiaffi da un maresciallo dei carabinieri

“Un carabiniere mi ha schiaffeggiato, mi ha fatto volare gli occhiali e poi voleva anche farmi fare il trattamento sanitario obbligatorio”, con queste parole il giovane Michael Abatecola, 32 anni, ha denunciato un maresciallo dei carabinieri, Fabio Ceccarelli. Il fatto è avvenuto il 14 agosto, precisamente a Castiglione in Taverina, in provincia di Viterbo, quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell’uomo, dopo che una vicina di casa si era lamentata per la musica troppo alta.

Due giorni dopo, grazie ai video della sua abitazione, Abatecola ha sporto denuncia. Stando a quanto riportato da Repubblica, ora sulla vicenda indaga la Procura e l’Arma ha già avviato un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo.

La domanda sorge spontanea: cosa sarebbe accaduto se il ragazzo non avesse avuto le telecamere a riprendere il fatto?