Riparazione impossibile per l’assassino

Ha scatenato le proteste della famiglia della vittima la decisione della Corte d’Assise di Busto Arsizio di dare l’assenso affinché venga valutato l’accesso di Davide Fontana – che uccise, sgozzò e fece a pezzi Carol Maltesi – al “programma di giustizia riparativa” introdotto dalla riforma Cartabia. Un programma che prevede la possibilità, per chi ha commesso un qualunque tipo di reato, di cercare di risanare il legame con la società che si è interrotto col legame criminoso . In parole povere, si tratta per il condannato di partecipare ad attività, programmi o simili che possano in qualche modo ‘riparare’ al danno commesso.

In realtà, l’assenso della Corte non significa che Fontana – che dopo aver ucciso Carol la fece a pezzi, ne mise i resti in un freezer e dopo mesi li gettò in un burrone – avrà accesso al programma. Resta la necessità di una valutazione di fattibilità da parte del Centro per la Giustizia riparativa del Comune di Milano. Ma è chiaro che la notizia colpisce.