Sciopero taxi in tutti Italia, protesta a Roma contro il Decreto Asset

I tassisti scioperano per 24 ore e scendono in piazza a Roma, davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per protestare contro il Dl asset varato il 5 ottobre dal Governo. Una misura che permette alla città metropolitane o alle città che hanno un aeroporto sul loro territorio di aumentare le licenze del 20% attraverso un concorso straordinario. Per i tassisti che hanno aderito allo sciopero, però, questo non è il modo giusto per migliorare la situazione.

Per chi è sceso in piazza a Roma, a Porta Pia, nemmeno aumentare il numero delle licenze servirà a contrastare l’assenza di Taxi nella Capitale e nelle grandi città. Quando si tocca, poi, il tema concorrenza, gli animi si fanno più accesi.

Servizio a cura di Giacomo Chiuchiolo