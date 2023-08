Sono partiti da Sfax, in Tunisia, che erano 45. Solo 4 sono stati tratti in salvo dalle onde, dopo un tempo lunghissimo. 41, fra cui 3 bambini, sono morti. Anche se saranno considerati dei dispersi, visto che non c’è traccia dei loro cadaveri e neanche si sa dove esattamente cercarli.

A questa atroce normalità si somma un ulteriore orrore: il barchino era rimasto senza motore, prima di capovolgersi e consegnare 41 umani alla morte in mare . Oramai le rotte sono così note e frequentate che – lungi da esserci in circolazione “taxi del mare” – ci sono i pirati, che abbordano i disperati e portano loro via le ultime cose rimaste, fra cui telefoni e qualche soldo.

Oh, certo, non è che noi si possa impedire o cancellare il male e i malvagi dal mondo. E certo, non è mica colpa nostra se succedono queste cose. Sicuro. Ma nel fare accordi con il governo tunisino, ecco, magari questo capitolo potrebbe essere inserito. Perché non serve a nulla fare del sentimentalismo o puntare a strappare un’indignazione di qualche minuto, per poi dimenticare in fretta e passare alla tragedia successiva.