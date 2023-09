Si schianta Freccia Tricolore su auto, morta una bambina

Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre 2023, un aereo MB.339 delle Frecce Tricolori ha perso quota e si è schiantato a San Francesco al Campo vicino a Torino mentre era in fase di decollo durante un’esercitazione in vista di una esibizione programmata per domani. Il mezzo è precipitato su una vettura, provocando la morte di una bimba di cinque anni e il ferimento del fratellino e dei genitori, ustionati e ricoverati in diversi ospedali della città. Il velivolo sarebbe diventato ‘ingovernabile’ a causa, secondo quanto apprende Adnkronos, di un probabile impatto con degli uccelli.

Sarà osservato un minuto di silenzio prima della finale degli Europei di pallavolo a Roma tra Italia e Polonia.