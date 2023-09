Tiziano Ferro annuncia il suo divorzio: “Priorità i miei figli”

“Adesso i miei figli sono la priorità. La mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi bambini, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia – spiega Ferro, scusandosi per dover disdire tutti gli impegni presi in Italia, in particolare per la presentazione del suo romanzo “La felicità al principio”, edito da Mondadori – Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita”.