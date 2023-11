Toscana, Sindaco Montemurlo: “Ho chiesto aiuto dell’Esercito”

190 mm di pioggia in sole 3 ore: da almeno 50 anni in Toscana non pioveva con una simile intensità. 6 le vittime. Il sindaco di Montemurlo: “Ho chiesto l’aiuto dell’Esercito”

190 mm di pioggia in sole 3 ore: da almeno 50 anni in Toscana non pioveva con una simile intensità. Sale a 6 il numero delle vittime – una 28enne a Montemurlo è stata stroncata da un malore durante l’ondata di maltempo – dopo la violenta perturbazione che ha colpito la regione, provocata dal passaggio della tempesta Ciaran.

Sergio Mattarella ha chiamato il governatore della Toscana Eugenio Giani: “Il Presidente della Repubblica mi ha appena chiamato per esprimere la sua piena solidarietà e gli auguri di buon lavoro. Gli ho manifestato la mia forte preoccupazione per una situazione davvero tragica. Grazie Presidente Mattarella per la sua vicinanza che mai è mancata!”, le parole di Giani, che ha dichiarato lo stato di emergenza.

Simone Calamai, sindaco di Montemurlo e presidente della provincia di Prato, ha chiesto, tramite la prefettura, “l’invio di personale dell’Esercito per aiutare a ripristinare una corretta situazione di sicurezza” e per intervenire “sia nei soccorsi alla popolazione sia per aiutare i residenti e le aziende a rimuovere fango e detriti”.

A Montemurlo – lo ricordiamo – si contano diverse vittime. Le frazioni industriali di Bagnolo e Oste sono le più colpite per l’esondazione dei torrenti e per un default delle fognature.

“Nell’area metropolitana ci sono parecchie decine di famiglie sfollate, soprattutto nell’area di Campi Bisenzio”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha aggiunto: “Stiamo mandando la colonna mobile della protezione civile”.

Purtroppo, l’allerta non finisce qui: le avverse condizioni meteo, infatti, proseguiranno anche nel weekend colpendo ancora – in particolare – il Nord della regione, con possibili temporali.