Tragedia Brandizzo, il video girato pochi minuti prima della strage

Tragedia Brandizzo. “Ragazzi, cominciamo. Se vi dico ‘treno’, andate da quella parte. Va bene?”. Sono le parole che si sentono dire da una voce in sottofondo, identificata poi in quella di Antonio Massa, il tecnico manutentore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ora indagato – uno dei due sopravvissuti alla strage – che ha dato il via libera agli operai nel cantiere di Brandizzo, in un video girato qualche minuto prima dell’incidente da Kevin Laganà, il più giovane delle cinque vittime.

Massa dice queste parole alla squadra di sei operai che sta per aprire il cantiere nella stazione di Brandizzo e iniziare il lavoro sulle rotaie. Di loro se ne salverà, poco dopo, soltanto uno. Nello stesso video si sente proprio uno degli operai dire “Non abbiamo neanche l’interruzione, ancora…”.

Pochi minuti di video salvati ma mai pubblicati. Trovati da una parente – che possiede le password di accesso – sul profilo Instagram di Kevin.

Alla frase di Antonio Massa, proprio Kevin Laganà risponde in modo ironico: “Ho capito, sì scappiamo… Mi butto contro la cancellata!”.