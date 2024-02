Varese: minorenne accoltella prof fuori da scuola

Non è trascorso neanche un anno dalla vicenda di cronaca che vide a Milano un adolescente di sedici anni aggredire con un coltello una sua docente. Il fatto avvenne in una scuola di Abbiategrasso a maggio dell’anno scorso. Questa mattina, un altro episodio simile è avvenuto a Varese: fuori da scuola, uno studente minorenne ha aggredito una professoressa, accoltellandola alla schiena. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita e ora si trova in ospedale in codice giallo. Il giovane, invece, è stato arrestato intorno alle 8 di oggi dalla polizia, che è intervenuta immediatamente nell’istituto professionale Enaip dove è avvenuto il fatto.