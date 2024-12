Violentata e filmata per tre anni: arrestati 3 minorenni

Tre minorenni della provincia di Reggio Calabria sono sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una ragazza. L’ordinanza di custodia cautelare nell’Istituto penale per i minorenni, disposta martedì dal gip per i minorenni di Reggio Calabria su richiesta della Procura guidata dal Procuratore Roberto Placido di Palma, è stata eseguita questa mattina all’alba dagli agenti della polizia.



Gli indagati, all’epoca minori, avrebbero abusato sessualmente della ragazza senza il suo consenso, costringendola ad accettare di essere filmata e deridendola con insulti.

Le violenze sarebbero state commesse a più riprese per quasi due anni: dal gennaio 2022 all’inizio di novembre dello scorso anno. sarebbe stata commessa a più riprese per quasi due anni: dal gennaio 2022 all’inizio di novembre dello scorso anno. Secondo la Procura gli indagati avrebbero costretto la ragazza ad essere ripresa in più occasioni. L’accusa: “Condotta orientata verso il soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali”.



Di Matilde Testa