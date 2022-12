Arte, valorizzazione e mercato

In questi ultimi anni il pensiero di studiosi e di istituzioni del mondo dell’arte è sempre più spesso rivolto a come poter aumentare il flusso di visitatori nei musei . Considerate la vastità e la capillare distribuzione del patrimonio artistico di cui il Belpaese gode, è necessario adottare strategie ad hoc : non basta prendere ispirazione dai grandi player come il Louvre, che vanta il maggior numero di ingressi annuali al mondo; si tratta infatti di realtà differenti.

Un grandissimo numero di opere, per quanto preziose ma distribuite su un vasto territorio, potrebbe in un primo momento scoraggiare o disorientare i possibili fruitori, rischiando di far percepire loro il mondo artistico come elitario se non addirittura inaccessibile. Quanto evidenziato può apparire come un problema, ma rappresenta invece una grande opportunità: less is more, come già nel 1947 sosteneva l’architetto e designertedesco Ludwig Mies van der Rohe. In questo caso non si parla di razionalismo, forme e strutture ma della filosofia che ci sta dietro, dell’approccio alle cose.