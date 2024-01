Esiste un duplice paradosso riguardo il voto del Senato che ha cancellato (ma serve il via libera definitivo della Camera) il reato di abuso d’ufficio . Il primo è che; il secondo che. Sul merito del provvedimento, su queste colonne Davide Giacalone Fulvio Giuliani e altri si sono già espressi. Sotto il profilo politico è lecito osservare che se dai territori parte una spinta da presidenti di Regione, sindaci, assessori per rivedere la norma e invece al centro i dirigenti di partito la ignorano,. Non un grande affare, dunque.

I manuali di politica di una volta spiegavano che fare opposizione non significa inalberare una serie infinita di no ideologicamente e strutturalmente espressi, quanto sapersi incuneare nelle divaricazioni della maggioranza di turno anche votando favorevolmente a misure che hanno appeal elettorale e di contenuto. Niente di tutto questo avviene: meglio lo scontro e l’invettiva rispetto al confronto e al dialogo. Naturalmente il discorso vale per il centrodestra come per lo schieramento opposto: stessa sindrome da accerchiamento e da nemico da annichilire. Con una differenza sostanziale: che mentre la maggioranza, seppur percorsa da divergenze strutturali, governa grazie alla vittoria nelle urne e non ha alcun interesse a modificare la situazione se non in vista del prossimo appuntamento con i seggi, l’opposizione deve farsi carico di predisporre uno schieramento e una proposta politica capaci di essere visti dagli italiani come una possibile alternativa.