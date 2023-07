Meloni ad Assolombarda: “Ripartire dal valore del nostro modello industriale”

Si è tenuta oggi a Milano l’assemblea generale di Assolombarda 2023, dal titolo “Nel cuore dell’Europa“. Un nome scelto appositamente “per la natura geografica dell’Italia, cuore dell’Europa sia per la sua capacità industriale che per il suo ruolo progettuale”, ha dichiarato in apertura il presidente Alessandro Spada.

Una giornata che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro per il Turismo Daniela Santanchè.

Nel lungo discorso tenutosi stamane dal presidente del Consiglio, emerge la necessità di riappropriarsi di una visione positiva e strategica del nostro Paese, in virtù dei risultati prodotti in questi anni post pandemia. Ma non solo, tra le altre cose, ha ricordato l’importanza di muoversi “come fossimo un sol uomo”.