Meloni: “La sinistra usa Mattarella contro il premierato”

“Rinnovo la stima al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli esprimo la solidarietà. La sinistra sta cercando di mettere in piedi uno scontro contro il presidente della Repubblica” per opporsi al disegno di legge costituzionale sulle riforme. Queste le parole della premier Giorgia Meloni che in un punto stampa a Toronto dopo l’incontro con il premier Trudeau – si è appena conclusa la doppia missione negli Stati Uniti e in Canada – torna a parlare del premierato e di Mattarella.

Meloni prosegue attaccando la sinistra che, a suo dire, cerca di aprire “una crepa” fra Palazzo Chigi e il Colle “per fare una campagna contro il premierato e per un interesse di partito”, sottolinea la premier, che prosegue: “La sinistra non sa come spiegare che non vuole che i cittadini scelgano da chi farsi rappresentare”.

Giorgia Meloni, che dice di avere un “ottimo” rapporto con il presidente della Repubblica, continua: “Chi è serio sa benissimo che ho fatto una riforma – il premierato, ndr – che volutamente non tocca i poteri del capo dello Stato perché so che il presidente Mattarella è una figura di garanzia, è un’istituzione unificante”.

di Filippo Messina