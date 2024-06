Un anno dalla morte di Silvio Berlusconi

Sarà una giornata dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi, nel primo anniversario della sua morte avvenuta lo scorso 12 giugno alle ore 9.30 del mattino all’ospedale San Raffaele di Milano. Ad un anno dalla sua scomparsa a bruciare di più, per i figli, è ancora la ferita dei tanti processi che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, vissuti come “un accanimento”. A schierarsi e a dirlo è la terzogenita Barbara Berlusconi, oggi nel cda di Fininvest: “È stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze e 86 processi”.



L’ex presidente del Consiglio – quattro volte in carica – si spense all’età di 86 anni, a seguito di una leucemia mielomonocitica. Oggi la famiglia Berlusconi si riunirà ad Arcore per ricordarlo con una messa nella cappella della residenza.



Non mancherà poi il ricordo di Forza Italia, partito fondato dall’ex leader nell’ormai lontano 18 gennaio 1994, che sempre oggi alle ore 13 lo ricorderà, in occasione della riunione indetta per analizzare i risultati delle elezioni europee. I numeri dell’esito di queste urne sono positivi e ora il partito guarda a Strasburgo, dove porterà otto nuovi eletti tra cui Letizia Moratti. Una vittoria – grazie a quel 10% sfiorato alle Europee – che è stata dedicata proprio al suo fondatore.



Alle ore 15 la commemorazione si sposterà in Senato, dove il capogruppo di FI, Maurizio Gasparri, ricorderà Silvio Berlusconi in aula. Poi, l’omaggio della tv: Mediaset trasmetterà lo speciale intitolato “Caro presidente, un anno dopo”, che andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Presente anche la Rai: in mattinata su RaiNews, poi un’antologia visibile su Raiplay e infine questa sera con lo speciale di Porta a Porta, condotto dallo storico amico dell’ex presidente, Bruno Vespa.



Di Claudia Burgio