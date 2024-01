70 anni di mamma Rai

Settant’anni esatti di televisione in Italia. Settant’anni – oggi – dalle prime trasmissioni non più sperimentali, inaugurate alle 11 del mattino di quel 3 gennaio 1954. Irradiate da trasmettitori rigorosamente di fabbricazione americana, General Electric, di per sé un segnale significativo ad appena nove anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. I ripetitori erano posti sul Colle dell’Eremo di Torino, su Monte Mario a Roma e sul nuovo traliccio di Corso Sempione a Milano , che aveva sostituito la torre del Parco Sempione, Torre Littoria nell’etimologia fascista. Il Sud dovrà aspettare altri due anni. Il regime aveva le sue eco nel personale e nei dirigenti della neonata Rai (Radio Audizioni Italiane), che aveva inglobato senza troppi complimenti vertici e maestranze Eiar.

Settant’anni esatti di televisione in Italia. Settant’anni – oggi – dalle prime trasmissioni non più sperimentali, inaugurate alle 11 del mattino di quel 3 gennaio 1954. Irradiate da trasmettitori rigorosamente di fabbricazione americana, General Electric, di per sé un segnale significativo ad appena nove anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. I ripetitori erano posti sul Colle dell’Eremo di Torino, su Monte Mario a Roma e sul nuovo traliccio di Corso Sempione a Milano , che aveva sostituito la torre del Parco Sempione, Torre Littoria nell’etimologia fascista. Il Sud dovrà aspettare altri due anni. Il regime aveva le sue eco nel personale e nei dirigenti della neonata Rai (Radio Audizioni Italiane), che aveva inglobato senza troppi complimenti vertici e maestranze Eiar. L’antefatto è importante, aiuta a ricordare (o apprendere) ciò che eravamo settant’anni fa: un Paese povero, ancora in ricostruzione dalle devastazioni del conflitto, con un tasso di analfabetismo che in alcune aree superava il 50%. Se oggi abbiamo una lingua comune, un’idea riconoscibile d’Italia, di comunità, di Paese, abitudini e persino orari, lo dobbiamo in gran parte alla televisione di Stato , ai programmi della Rai cominciati in quel lontano 3 gennaio 1954.