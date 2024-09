Amazon, dal 2025 addio allo smart working: in ufficio 5 giorni a settimana

Una decisione che sta facendo molto discutere: Amazon dice addio allo smart working. A comunicarlo ai propri dipendenti è stato lo stesso Andy Jessy, ceo di Amazon: dal 2 gennaio 2025 il personale dovrà tornare in ufficio. 5 giorni su 5. Torna in auge il dibattito riguardante smart working e produttività, tra chi pensa che la scelta di Amazon sia corretta e chi invece vede “un (triste) ritorno al passato”.

La riduzione del lavoro da remoto per il colosso del tech era in realtà già cominciata a maggio 2023: Amazon aveva chiesto al personale di presentarsi in sede minimo 3 giorni a settimana, a seconda delle esigenze del proprio team.

“Abbiamo deciso di tornare a lavorare in ufficio come facevamo prima dell’inizio del Covid – spiega in una nota Jessy – Abbiamo osservato che è più facile per i nostri collaboratori imparare, modellare, praticare e rafforzare la nostra cultura; collaborare, fare brainstorming e inventare sono più semplici e più efficaci”. Il lavoro in presenza full time (a tempo pieno), secondo il ceo del colosso dell’e-commerce, rende quindi il lavoro “più semplice ed efficace”.

“I vantaggi di essere insieme in ufficio sono significativi; gli ultimi 15 mesi hanno rafforzato la nostra convinzione sui benefici”, aggiunge il ceo di Amazon.

Un ritorno al lavoro in presenza a tempo pieno che prevede comunque delle eccezioni: per circostanze particolari (per esempio emergenze familiari o progetti che richiedono un ambiente più isolato) rimane la possibilità di lavorare a distanza.

di Filippo Messina