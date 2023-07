Cani rinchiusi, la fine di un incubo

Possiamo dire FINALMENTE. Lo scriviamo in maiuscolo perché è davvero una bella notizia. Ricordate sicuramente i cani di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, detenuti in un capanno abusivo a Foggia. Il 21 di luglio l’ispezione della ASL aveva stabilito che i cani non erano in condizioni tali da dover essere sequestrati.

E invece, per fortuna, il canile di Foggia ha annunciato che gli animali, un setter e un pastore tedesco, sono stati FINALMENTE portati via da lì. In particolare per il setter, si legge “è stata trovata un’altra collocazione”. Mentre il pastore tedesco è stato portato al canile e – si legge – verrà presto messo in adozione.

Per i due cani, la fine di un incubo. E ci auguriamo anche che finalmente, la struttura venga smantellata. Comunque sia la dimostrazione che fare rumore, battersi per i diritti degli animali, è sempre importante. E rompere il muro di omertà significa salvare delle vite.

di Annalisa Grandi