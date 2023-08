Dopo un anno di ricovero rivede il suo cane Buk

“Vorrei tanto vedere il mio cane Buk”. Questo il desiderio espresso da Roberto, un paziente del reparto di Ortopedia e Traumatologia, ricoverato da circa un anno all’ospedale Niguarda di Milano. Un desiderio che molto probabilmente a Roberto sembrava irrealizzabile. E che, invece, è diventato realtà.

L’incontro però non era affatto semplice da realizzare, come spiega il Niguarda in un post sui social: “L’accesso degli animali domestici alle aree di degenza dell’Ospedale è concesso solo ad alcuni reparti e sotto determinate condizioni. Tuttavia, vista la peculiarità del percorso di Roberto è stato possibile trovare una soluzione, in accordo con la Direzione, il primario e il coordinatore infermieristico e seguendo le indicazioni interne”.

Tutto questo è infatti stato reso possibile grazie a infermieri e operatori socio-sanitari dell’ospedale Niguarda che sono riusciti a regalare minuti di grande gioia e sollievo a Roberto quando ha potuto riabbracciare Buk, il proprio amato amico a quattro zampe.

A immortalare il bellissimo incontro, una serie di scatti pubblicati dall’ospedale Niguarda sui propri social network. Il sorriso di Roberto mentre accarezza Buk è il risultato di un gesto bellissimo che ha riempito di felicità e speranza tante persone, non solo coloro che erano presenti all’interno della struttura in quel momento.

di Filippo Messina