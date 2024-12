Sergio Marchionne: “Un vero leader deve decidere da solo” – IL VIDEO

Dopo le dimissioni di Tavares e il crollo in borsa di Stellantis, torna alla mente Marchionne che, in questo suo discorso alla Bocconi, parla della figura del leader

Dopo le dimissioni di Carlos Tavares, ormai ex ceo del gruppo Stellantis, crescono le tensioni intorno al celebre gruppo automobilistico e Stellantis crolla in borsa. “Sono stati giorni difficili – scrive il presidente di Stellantis John Elkann in una lettera ai dipendenti – con Carlos Tavares abbiamo percorso tanta strada e abbiamo ottenuto risultati importanti. Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di Stellantis. Tuttavia, il nostro consiglio di amministrazione ha deciso, per il bene dell’azienda, che era giunto il momento di separare le nostre strade”.

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Stellantis. In attesa del nuovo ceo che prenderà il posto di Tavares, Stellantis affida la guida a un comitato presieduto da John Elkann e composto da top manager; tra questi c’è Richard Palmer, ex uomo di fiducia di Sergio Marchionne (in qualità special advisor del presidente).

E in questa complicata situazione, torna alla mente proprio Marchionne che – a livello internazionale – ha guidato un grande e profondo rinnovamento della Fiat.

In questo video Marchionne, nel suo discorso (del 2013) alla Bocconi, parla della figura del leader: una figura importantissima, coraggiosa. E sola.

Parole importanti, pronunciate da colui che è stato un vero leader.

di Filippo Messina