Villa di Silvio Berlusconi ad Arcore, il giorno dopo la sua scomparsa. Nonostante la pioggia battente, sono tante le persone che, da ogni parte d’Italia – per ragioni politiche, sportive e non solo – hanno voluto omaggiare il Cavaliere fuori dalla sua villa di Arcore.

Immancabili le bandiere di Forza Italia e le sciarpe delle squadre – Milan e Monza – di cui Berlusconi è stato Presidente. Ma non solo. Anche una maglietta del Napoli e uno striscione da parte di tifosi della Juventus, solo per citarne alcuni, perché grandi rivali sì ma solo in campo.

Numerosi inoltre i giornalisti presenti, arrivati anche dall’estero.