Combattimenti, avventura e strategia. Videogiochi: fra classicismi e rivoluzioni

Trascorsa da circa quarant’anni l’età d’oro in cui i videogame erano prodotti sperimentali e di conseguenza innovativi, si assiste oggi alla rielaborazione delle strutture concettuali e delle meccaniche ludiche introdotte dai classici, nel tentativo di individuare dove e come apportare innovazioni o variazioni interessanti per donare nuova freschezza a ingranaggi ludici già rodati con successo.

La celeberrima serie giapponese di wargame storico-strategici festeggia il suo 40esimo anniversario con l’imperdibile “Nobunaga’s Ambition: Awakening”, 16esimo titolo del brand pubblicato a sei anni dal precedente. Ambientato nel Giappone feudale del XVI secolo, nel gioco si vestiranno i panni di un daimyo, potente leader di un clan, con l’obiettivo di unificare il Paese sotto il proprio stendardo dopo aver conquistato le regioni in guerra fra loro. La magnificenza delle opzioni a disposizione dell’utente ha dell’incredibile e permette di gestire ogni minimo aspetto amministrativo, economico, diplomatico e militare dei propri possedimenti, fino a rendere il prodotto una completa simulazione gestionale. Ci si trova di fronte a un capolavoro del genere, in grado di assicurare centinaia di ore di coinvolgimento.

Il perfetto sparatutto online a squadre per chi ama la fantascienza è lo spettacolare “Exoprimal”: chi può resistere al fascino di mech e dinosauri che se le suonano di santa ragione? Nella Terra del prossimo futuro si sono aperti dei misteriosi varchi spazio-temporali da cui fuoriescono orde di feroci dinosauri; spetterà ai giocatori scendere in campo come piloti di avveniristiche armature esoscheletriche dotate di arsenale e poteri devastanti per respingere la furiosa invasione dei carnivori preistorici. Due squadre composte da 5 partecipanti ciascuna competeranno in partite tanto frenetiche quanto divertenti sotto la supervisione di una suprema intelligenza artificiale per completare vari obiettivi prima degli avversari, con l’eventualità che si arrivi infine a uno scontro diretto fra gli stessi due team.

Gli appassionati di retrogaming e dei platform game di una volta faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’eccellente “Mr. Run and Jump”, adrenalinico platform 2d a scorrimento orizzontale dall’ipnotica estetica neon. Come si evince dal titolo, nel ruolo di un omino stilizzato bisognerà correre e saltare come dei matti, evitando ostacoli e trappole di ogni tipo. Terminando i numerosi livelli si potrà accedere alla scatenata modalità Time Trial in cui raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile ed essere premiati con la medaglia relativa alle prestazioni segnate. Completano degnamente il quadro la presenza di collezionabili da raccogliere – disseminati in maniera più o meno sadica lungo i percorsi – e gli utilissimi aiuti disponibili nel caso in cui si abbia difficoltà a superare un determinato stage.

Chi predilige le narrazioni interattive verrà letteralmente rapito dall’emozionante “Frank and Drake”, riuscito ibrido fra avventura a enigmi e visual novel che può a ragione definirsi una moderna fiaba dalle suggestioni gotiche. Le esistenze di due bizzarri personaggi si intrecciano in un mistero soprannaturale che li coinvolge entrambi partendo da sibilline visioni sul loro passato. Il giocatore si alternerà alla loro guida, dato che il primo si muove soltanto di giorno, mentre il secondo – allergico alla luce del sole – gira soltanto di notte. Le scelte compiute da un personaggio si ripercuoteranno sulle successive azioni dell’altro e il loro destino sarà quindi determinato dal legame di fiducia reciproca che riusciranno a instaurare. Fiore all’occhiello è la meravigliosa grafica realizzata con la tecnica del rotoscoping.

di Piermarco Rosa