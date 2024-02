Ascolti tv, trionfo Sanremo: 10,6 milioni di spettatori e 65,1% di share

Successo e boom di ascolti per la prima serata del Festival di Sanremo. Per trovare un dato più alto nello share medio di una serata di debutto del Festival bisogna tornare al 1995

Boom di ascolti per la prima serata della nuova edizione del Festival di Sanremo: è stata seguita da 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share. Questo l’enorme successo certificato dai dati ufficiali Auditel, che la fanno diventare una delle migliori di sempre in termini di share. Basti pensare che, per trovare un dato più alto nello share medio di una serata di debutto del Festival, bisogna tornare al 1995 con il 65.15% di share nella puntata condotta da Pippo Baudo.

Un altro trionfo per Amadeus che batte (ancora una volta) se stesso. Ecco infatti i dati delle prime serate del Festival di Sanremo da lui condotte:

Nel 2023 la serata inaugurale di Sanremo, caratterizzata dalla “celebre” sfuriata di Blanco e dal monologo di Chiara Ferragni, era stata seguita da 10 milioni 757 mila spettatori con il 62,4% di share.

Nel 2022 l’ascolto medio era stato di 10 milioni 911 mila spettatori medi, con uno share pari al 54,7%.

Nel 2021 era stata invece seguita da 8 milioni 363 mila spettatori; 46,6% di share.

Nel 2020, il primo festival condotto da Amadeus: 10 milioni 58 mila spettatori medi e 52,2% di share.

di Filippo Messina