Boom di ascolti per la terza serata del Festival di Sanremo

Festival di Sanremo, ascolti da record nella terza puntata: 10.001.000 spettatori – quasi un milione in più del 2023 – con il 60,1% di share

“Il Gladiatore” Russell Crowe, l’ironia tagliente di Teresa Mannino, “Terra promessa” e l’appello per la pace di Eros Ramazzotti, il dramma delle morti sul lavoro raccontato da Paolo Jannacci e Stefano Massini, il monologo sul valore della cultura di Edoardo Leo, a cui si aggiunge la curiosità del pubblico dopo l’ormai celebre “caso John Travolta”: questi i principali fattori che hanno decretato un altro grandissimo successo per il Festival di Sanremo, seguito nella terza serata da ben 10.001.000 spettatori con il 60,1% di share, quasi un milione di spettatori in più del 2023.

Lo scorso anno – lo ricordiamo – la terza puntata del Festival di Sanremo era stata seguita da 9.240.000 spettatori per il 57,6% di share.

Nel 2022, invece, la terza puntata della manifestazione aveva visto una media di 9 milioni 360 mila spettatori, pari al 54,1% di share.

Nel 2021 – serata quell’anno dedicata alle cover – 7 milioni e 653 mila spettatori, con il 44,3% di share.

Il 2020 – dedicata alle cover – il primo anno con Amadeus conduttore del Festival: 9 milioni e 836 mila spettatori, con il 54,5% di share.

Per trovare uno share più elevato di quello di quest’anno bisogna tornare al Festival condotto da Pippo Baudo nel 1995.

di Filippo Messina