Donald Trump ripristina la pena di morte federale

Le parole e le decisioni del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanno già facendo molto discutere. Il tycoon ha firmato un ordine che ripristina la pena di morte federale cancellando, di conseguenza, la moratoria voluta dal suo predecessore Joe Biden (nel 2021).

Inoltre, Trump ha ordinato al procuratore generale di richiedere la pena capitale “indipendentemente da altri fattori” quando il caso riguarda l’uccisione di un agente o reati capitali “commessi da uno straniero illegalmente presente” nel Paese. Non solo: il presidente statunitense ha disposto di “intraprendere tutte le azioni necessarie e legali” per garantire che gli Stati abbiano abbastanza farmaci per l’iniezione letale.

di Mario Catania