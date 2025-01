Hamas annuncia (in ritardo) i primi tre ostaggi da liberare: sono Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher

Nel cielo di Gaza si fa buio all’improvviso. Poi torna uno spiraglio di luce. Per quanto drammatica possa sembrare quest’immagine è esattamente ciò che è accaduto questa mattina, quella del giorno di avvio del tanto atteso cessate il fuoco. La tregua, prevista per le 8:30, sembra inizialmente sul punto di saltare. Hamas, infatti, si è impegnata a consegnare i nominativi degli ostaggi che intende liberare almeno 24 ore prima della loro consegna. Il primo scambio, quello di oggi, era previsto per le 16 ma ieri sera, quando Netanyahu ha parlato alla nazione, ancora non c’erano informazioni.

Alle 8:30, quando la tregua doveva cominciare, tornano a cadere le bombe. L’aviazione e l’artiglieria israeliane battono il nord della striscia: nel mirino ci sarebbe un covo di terroristi. Sotto le bombe muoiono almeno in 13. Sembra una tragedia, ma d’altronde Tel Aviv era stata molto chiara: o si rispettano alla lettera i patti, o la guerra riprende.

I segnali che, nonostante tutto, il cessate il fuoco fosse in vista c’erano però tutti. Già dall’alba l’Idf aveva iniziato un lento e graduale ritiro dall’area di Rafah, a ridosso del confine con l’Egitto. Qui, dall’altra parte del muro che segna la frontiera, sono in attesa 2 mila camion di aiuti umanitari.

Alle 10:40 circa (le 9:40 in Italia), Hamas batte un colpo: il ritardo, spiegano, è dovuto a loro problemi di comunicazione interni. L’elenco sta per arrivare. E infatti arriva: le prime a essere rilasciate saranno tre donne. Romi Gonen ha 23 anni e di lei si era persa ogni traccia il 7 ottobre 2023, mentre tentava di fuggire dal festival Supernova. Emily Damari di anni ne ha 27, ha doppia cittadinanza britannica e israeliana ed era stata rapita dal kibbutz di Kfar Aza. Un anno fa una giovanissima ostaggio appena liberata confermò di aver incontrato entrambe le ragazze in un tunnel di Hamas. La terza rilasciata è Doron Steinbrecher, infermiera di 31 anni, anche lei proveniente da Kfar Aza.

Tanto è bastato: Israele ha confermato di aver finalmente ricevuto la lista degli ostaggi e, quindi, di essere pronto per la tregua. Si parte alle 11:15 locali. Il caos al fronte – bellico e umanitario – ha fatto passare in sordina le dimissioni degli estremisti di destra messianici dell’ex ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir. Ma la politica, in fondo, sarà tema per un altro giorno.

