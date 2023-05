Harry e Meghan, tragedia sfiorata

Una tragedia solo sfiorata. Mentre sui siti britannici il tam tam è partito immediatamente: il principe Harry in fuga dai paparazzi come la mamma, come Lady D: il secondo figlio di re Carlo III avrebbe rischiato la vita, assieme alla moglie, Meghan Markle e alla mamma, Doria Ragland, in un incidente a catena avvenuto a New York, precisamente a Manhattan. Un dejavù, un doloroso remake.

I coniugi sarebbero vivi per miracolo, scossi e sconvolti, lo schianto sarebbe stata la conseguenza di un inseguimento dei paparazzi newyorchesi. Harry e consorte avevano presenziato a un evento ieri sera, allo Ziegfeld Ballroom, Meghan ha ricevuto il Women of Vision Award della Ms. Foundation, fondata dall’icona femminista e attiva Gloria Steinem, amica della consorte del principe. Poi l’inseguimento dei paparazzi, definiti aggressivi, una corsa per le via di New York per due ore, sino agli incidenti a catena, con il coinvolgimento, riferisce la polizia della Grande Mela, di altri automobilisti, di pedoni, oltre a due ufficiali del Dipartimento di Polizia di New York.