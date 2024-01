Incidente aereo a Tokyo: il bilancio è di 5 morti

5 dei 6 membri dell’equipaggio della Guardia costiera giapponese sono morti dopo che il loro aereo si è scontrato con quello della Japan Airlines

Tokyo – 5 dei 6 membri dell’equipaggio della Guardia costiera giapponese sono morti, dopo che il loro aereo si è scontrato con quello della Japan Airlines, all’aeroporto di Haneda. Tutti uomini, sarebbero dovuti partire per la città di Niigata per le operazioni di soccorso in seguito alle recenti scosse di terremoto che hanno colpito il Paese, causando circa 50 morti.

Ora tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi, mentre è stata aperta un’indagine per ricostruire i fatti e stabilire eventuali colpevoli.

