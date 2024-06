Oltraggio al Congresso, Steve Bannon in carcere l’1 luglio. Dovrà scontare 4 mesi di pena

Caos negli Stati Uniti: il giudice federale Carl Nichols ha dato ragione all’accusa e revocato la cauzione a Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump. Bannon – 70 anni – dovrà presentarsi in carcere l’1 luglio per scontare 4 mesi di pena per oltraggio al Congresso. Il mese scorso la corte d’appello aveva respinto il tentativo dello stratega della campagna elettorale del tycoon del 2016 di capovolgere la sentenza di condanna.

Bannon – lo ricordiamo – nel luglio 2022 è stato ritenuto colpevole di non essersi presentato per deporre alla commissione d’inchiesta della Camera riguardo quanto accaduto il 6 gennaio 2021 – quando è avvenuto l’ormai celebre assalto al Campidoglio con protagonisti tantissimi sostenitori di Trump – e di non averle dato l’accesso ai documenti richiesti.

di Filippo Messina