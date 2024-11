Putin aperto a discutere sul cessate il fuoco

Secondo le fonti citate da Reuters – cinque attuali ed ex funzionari russi – il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disponibile a discutere un possibile cessate il fuoco in Ucraina con Donald Trump, pur escludendo di fare importanti concessioni territoriali affinché Kiev abbandoni le ambizioni di entrare nella Nato. Il Cremlino, quindi, potrebbe accettare di congelare il conflitto lungo le linee del fronte.



Secondo tre delle fonti citate, potrebbe persino esserci spazio per una trattativa sulla spartizione delle quattro regioni orientali: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, attualmente parzialmente occupate dai russi.



Il governo russo accusa poi nuovamente l’amministrazione Biden di “star facendo di tutto per continuare la guerra in Ucraina”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi al nuovo annuncio – pubblicato sul Washington Post – sulla fornitura Usa di mine antiuomo a Kiev.



Contemporaneamente, il governo cinese invita la Russia – dopo il nuovo decreto sul nucleare – alla calma e alla moderazione. “Nelle circostanze attuali, tutte le parti dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, lavorando insieme attraverso il dialogo e la consultazione per allentare le tensioni e ridurre i rischi strategici”, così il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian.



Di Claudia Burgio