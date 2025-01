Shoah, “Si alzi in piedi chi deve la propria vita a Nicholas Winton”. La sorpresa all’uomo che salvò 669 bambini – IL VIDEO

L’uomo che vedete visibilmente emozionato in questo video si chiama Nicholas Winton. Nato il 19 maggio 1909 e soprannominato lo “Schindler britannico”, sir Winton è un vero e proprio eroe

L’uomo che vedete visibilmente emozionato in questo video si chiama Nicholas Winton. Nato il 19 maggio 1909 e soprannominato lo “Schindler britannico”, sir Winton è un vero e proprio eroe

L’uomo che vedete visibilmente emozionato in questo video si chiama Nicholas Winton. Nato il 19 maggio 1909 e soprannominato lo “Schindler britannico”, sir Winton è un vero e proprio eroe

L’uomo che vedete visibilmente emozionato in questo video si chiama Nicholas Winton. Nato il 19 maggio 1909 e soprannominato lo “Schindler britannico”, sir Winton è un vero e proprio eroe

“Si alzi in piedi chi, in questa sala, deve la propria vita a Nicholas Winton”. L’uomo che vedete visibilmente emozionato in questo video si chiama Nicholas Winton. Nato il 19 maggio 1909 e soprannominato lo “Schindler britannico”, sir Winton è un vero e proprio eroe.

Fra il 1938 e il 1939 Winton ha salvato ben 669 bambini durante la Shoah dalla Cecoslovacchia occupata dai nazisti organizzando il loro viaggio – in treno – verso il Regno Unito e trovando a questi piccoli un alloggio dopo essere arrivati in Uk.

Un eroe rimasto sconosciuto per molti anni, visto che la sua impresa è stata scoperta soltanto nel 1988 quando sua moglie Greta ha trovato un vecchio album con all’interno dei ritagli che documentavano i salvataggi dei bambini.

In questo video sir Nicholas Winton è ospite della trasmissione “That’s Life!” della Bbc (nel 1988) e la conduttrice, a un certo punto, chiede a coloro che sono stati salvati da Winton di alzarsi in piedi. Ebbene, tutti quei signori e quelle signore intorno a lui, sono i bambini che aveva messo in salvo.

Sir Nicholas Winton è morto nel 2015 all’età di 106 anni ma il suo ricordo non può e non deve mai svanire. Un vero e proprio eroe.

Per non dimenticare. Mai.

di Filippo Messina