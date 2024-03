Incidenti stradali, scontro frontale tra due auto a Potenza

29 Marzo 2024

​ POTENZA (ITALPRESS) – Incidente stradale sulla SS 658, a Potenza. Un’Audi A4 e una Fiat 500 X si sono scontrate frontalmente. Per estrarre il conducente dell’Audi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, rimasto ferito, è stato poi condotto in ospedale dal 118. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Anas.

sat (fonte video Vigili del Fuoco Potenza)