Russia, Salvini “Prendiamo atto del voto, speriamo torni la pace”

18 Marzo 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “In Russia hanno votato, ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre sempre ragione. Le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince, sia quando uno le perde. Ci sono state delle elezioni, prendiamo atto del voto dei cittadini russi sperando che il 2024 sia l’anno della pace”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un convegno a Milano.

