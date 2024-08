Alla caccia del tormentone

Da che mondo è mondo l’estate in musica ha sempre significato una cosa sola: il tormentone. Lo scorso anno all’inizio della stagione lamentavamo come sembrasse non essercene uno in grado di battere la concorrenza, ma sapevamo esser presto e avevamo individuato subito la canzone che con l’andare dei giorni avrebbe potuto prendersi lo scettro di regina dell’estate: “Italo Disco” dei The Kolors. Così, infine, fu e il brano ancora oggi è trasmesso sulle piste e nelle radio. Avevamo sentito bene.

Memori dei tempi non maturi dello scorso anno abbiamo quindi atteso, sono trascorsi i mesi e allo sgocciolare dell’estate 2024 possiamo dire con una ragionevole dose di certezza che no, quest’anno il tormentone non c’è. Sembrerebbe un paradosso: da qualche tempo gli artisti fanno a gara a uscire nel periodo degli ombrelloni, sembra quasi che sia un obbligo. Le canzoni pertanto non mancano, ma manca quella capace di diventare colonna sonora e simbolo, capace di legarsi indissolubilmente a così tanti ricordi da entrare nell’immaginario comune come ‘la canzone’ di questa estate.

A inizio stagione sembrava potesse spuntarla “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia, ma sul lungo tragitto ha decisamente perso terreno. “Storie Brevi” di Annalisa e Tananai (che di tormentone musicalmente ha poco e niente) aveva ingranato bene e ancora oggi è fra le più passate, ma non convince fino in fondo. A spuntarla sarà forse “Malavita” dei Coma_Cose? Nella maratona è quella che ora corre meglio.



Di Federico Arduini