Amadeus potrebbe lasciare la Rai e passare a Discovery. Fiorello: “Ci sarà un comunicato”

Amadeus lascia la Rai e va a Discovery: un’ipotesi tutt’altro che remota. Come Fabio Fazio, il conduttore di cinque “Festival di Sanremo” potrebbe trasferirsi sul “Nove”

Amadeus lascia la Rai e va a Discovery: un’ipotesi tutt’altro che remota. Come Fabio Fazio, il conduttore di cinque “Festival di Sanremo” potrebbe trasferirsi sul “Nove”

Amadeus lascia la Rai e va a Discovery: un’ipotesi tutt’altro che remota. Come Fabio Fazio, il conduttore di cinque “Festival di Sanremo” potrebbe trasferirsi sul “Nove”

Amadeus lascia la Rai e va a Discovery: un’ipotesi tutt’altro che remota. Come Fabio Fazio, il conduttore di cinque “Festival di Sanremo” potrebbe trasferirsi sul “Nove”

Ciò che fino a poco tempo fa poteva sembrare impossibile, adesso – in particolare in queste ore – sembrerebbe diventare realtà: Amadeus potrebbe presto lasciare la Rai e passare a Discovery (sul Nove). Un’ipotesi tutt’altro che remota.

Il conduttore di cinque “Festival di Sanremo” (con ascolti record) e del programma “Affari tuoi”, secondo alcune fonti, avrebbe già comunicato – in via informale – ai vertici di Viale Mazzini l’intenzione di non rinnovare il contratto che scade a fine agosto.

Più libertà e più soldi: Amadeus, sulle orme di Fabio Fazio (che sul Nove si è “portato” il programma “Che tempo che fa” e grandi ascolti tv) a Discovery – del gruppo Warner Bros – avrebbe, ad esempio, maggiore possibilità di sperimentare con nuovi format.

Del “Caso Amadeus” ha parlato questa mattina Fiorello – sempre con un misto di serietà e ironia, come suo solito – nel programma “VivaRai2!”: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare”.

“Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando però decido io quando uscirà”, scherza Fiorello. Via Amadeus dalla Rai e quindi addio anche di Fiorello? “Non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, a me no”.

Amadeus alla prova del “Nove” quindi.

di Filippo Messina