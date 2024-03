Fiorello commenta il fuorionda del giornalista Piergiorgio Giacovazzo

“Lì per lì, quando l’ho sentito, ci sono rimasto un po’ male perché c’è di mezzo una ragazza”. Fiorello, con la classe e l’ironia che lo contraddistinguono, commenta con un video social il fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo, il giornalista che – lo ricordiamo – ieri, alla fine del Tg2, non si è accorto di avere il microfono ancora aperto e dopo aver mandato in onda un video in cui Fiorello canta “La prima cosa bella” con la figlia Angelica (per celebrare la festa del papà), ha commentato dicendo: “Che cariniii! Ora questa (la figlia di Fiorello, ndr) avrà 12 trasmissioni”.

“Piergiorgio carinamente mi ha chiesto scusa”, le parole di Fiorello che si sofferma poi sulla dura decisione presa dalla Rai che ha disposto un procedimento disciplinare per il giornalista: “La reazione della Rai è stata esageratissima ma sono sicuro che non succederà niente e quindi, per quanto mi riguarda, tutto è bene quel che finisce bene”.

“Se dovesser venir fuori i fuorionda che faccio io, altro che provvedimento disciplinare”, aggiunge scherzando Fiorello.

di Filippo Messina