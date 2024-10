Avetrana, la serie cambia nome in “Qui non è Hollywood”. In arrivo su Disney+

In attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie avrà ora un nuovo titolo: Qui non è Hollywood

In attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie avrà ora un nuovo titolo: Qui non è Hollywood

In attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie avrà ora un nuovo titolo: Qui non è Hollywood

In attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie avrà ora un nuovo titolo: Qui non è Hollywood

In conformità con il provvedimento del Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney comunicano che il titolo della serie sarà ora “Qui non è Hollywood”.

“Qui non è Hollywood” sarà quindi disponibile in Italia a partire dal 30 ottobre su Disney+. La prima puntata doveva essere disponibile sulla piattaforma dal 25 ottobre scorso ma il tribunale civile di Taranto, accogliendo il ricorso urgente presentato dal sindaco di Avetrana ne aveva sospeso la trasmissione.

La serie è ispirata al libro “Sarah. La ragazza di Avetrana”, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni e pubblicato da Fandango Libri. Marracash firma e interpreta il brano “La Banalità del Male”, canzone di chiusura della serie, nata dalla sua collaborazione con il produttore Marz.