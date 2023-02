Festival del Cinema di Berlino, va in onda “Blackberry”

Berlino – Immaginate un mondo dove non si possono inviare messaggi WhatsApp, Facebook non esiste e l’unico computer a disposizione è un monitor che occupa mezza scrivania. Non si tratta di una realtà distopica, ma solo di venti anni fa . Tratto dal libro “Losing the Signal” di Jacquie McNish e Sean Silcoff, il film canadese “Blackberry” – diretto e interpretato da Matt Johnson, in concorso per l’Orso d’oro alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino – racconta la nascita del BlackBerry e dello strumento che ha trasformato la nostra realtà e il nostro modo di comunicare: lo smartphone .

La storia della nascita dell’azienda Blackberry viene raccontata in questo lungometraggio diretto come se si trattasse di un finto documentario. Vestito come il personaggio che interpreta nel film (con tanto di fascia colorata sulla fronte), Matt Johnson ha portato alla conferenza stampa tutta l’energia del set. «I produttori mi avevano sconsigliato di recitare nel film ma Jay Baruchel non avrebbe accettato la parte se non mi fossi messo in gioco con lui. È stata una bella esperienza, interpretare un personaggio mi ha permesso di dirigere gli attori in modo molto spontaneo». Il regista ha precisato che il film è stato girato con degli obiettivi 50/500 mm («quelli usati dalla “National Geographic” per riprendere gli animali nei loro habitat naturali») e che gli operatori si sono tenuti ben distanti dagli interpreti, lasciando lo spazio necessario per permettere ai comici quella libertà artistica che lui stesso desiderava.