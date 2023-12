Bradley Cooper “paninaro” inaugura il suo food truck

Il celebre attore e regista Bradley Cooper si improvvisa paninaro per l’inaugurazione del suo food truck e serve panini a New York

Bradley Cooper si improvvisa paninaro per l’inaugurazione del suo food truck e serve panini a New York. Il celebre attore e regista statunitense ha comprato il camion insieme al suo socio in affari Danny DiGiampietro.

Tra i clienti (molti vip) anche Irina Shayk – ex di Bradley – e Gigi Hadid, la nuova fiamma del divo di Hollywood.