Bruce Springsteen e il commovente ricordo della madre

Il legame tra Bruce Springsteen e la madre Adele Zerilli è – è sarà sempre – unico e indissolubile. Il ricordo e le parole dolci e affettuose di “The Boss”

Il legame indissolubile tra Bruce “The Boss” Springsteen e la madre Adele Zerilli. L’improvvisa notizia della morte della madre di Springsteen ha fatto subito il giro del mondo; a diventare immediatamente virale è stato anche il video pubblicato dal celebre cantante in cui si vede “The Boss” ballare con la madre sulle note di “In The Mood” di Glenn Miller, accompagnato dalla toccante dedica finale “Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar, usciremo e balleremo”.

Un video che ha commosso e intenerito tutti e che ha mostrato, perlomeno per chi non lo conoscesse bene o comunque abbastanza, un lato “nascosto” di Bruce. Springsteen nel 2021 aveva rivelato che da oltre dieci anni la madre era affetta dal morbo di Alzheimer.

Il legame tra Bruce e la madre è stato – è sarà sempre – unico. Non solo nella sfera privata ma anche pubblicamente la signora Zerilli è stata una figura fondamentale per “The Boss”: sempre al fianco del figlio per anni come segretaria legale ma soprattutto una vera e propria “macchina da ballo” come la definiva lo stesso Bruce Springsteen che, in diverse occasioni, l’ha fatta salire sul palco durante i suoi concerti condividendo insieme a lei momenti di gioia, spensieratezza, musica e ballo.

Adele Zerilli ha sempre amato ballare ed è lo stesso Bruce Springsteen a raccontarlo nel 2021 in occasione dello spettacolo Springsteen on Broadway: “Mia madre ama ballare. È cresciuta negli anni Quaranta con le big band e le swing band, e quello era un periodo in cui ballare era un atto esistenziale”, racconta “The Boss”, che prosegue: “Il bisogno di ballare non l’ha mai abbandonata”.

Vogliamo concludere ricordando Adele Zerilli con le dolci e affettuose parole di Bruce Springsteen – pronunciate sempre nel 2021 – e che racchiudono l’essenza del loro rapporto inscindibile: “Quando mia madre mi vede, c’è sempre un sorriso. E c’è ancora un bacio. E c’è un suono che fa quando mi vede. So che significa ‘ti voglio bene’. E quando metto Glenn Miller e lei inizia a muoversi sulla sua sedia. Comincia a cercarmi, perché la prenda ancora una volta tra le mie braccia, e per ballare con lei sulla pista”.

di Filippo Messina