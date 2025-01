C’erano una volta i Ferragnez. Una macchina da soldi e pubblicità. C’erano una volta e non ci sono più, come coppia visto che si sono lasciati. Ma oltre le vicende personali c’è soprattutto quella giudiziaria che ha coinvolto lei, Chiara Ferragni, per le note vicende delle uova di Pasqua e del pandoro. Per lei è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio e questo nonostante si fosse accordata con l’Agcom per versare oltre un milione di euro a un’associazione benefica. Truffa aggravata, questa l’accusa nei suoi confronti.

Ora, al di là dell’esito della vicenda giudiziaria, di certo c’è che questo è l’ennesimo duro colpo all’immagine della Ferragni che proprio su quell’immagine aveva costruito la sua carriera.

Come finirà in tribunale non lo sappiamo, di certo sappiamo che la loro epoca d’oro, una volta divise le strade anche personali, sembra avviata al tramonto. Anche se sappiamo che nessuno come Chiara Ferragni è capace di sorprenderci.

di Annalisa Grandi