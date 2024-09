Disney +, arrivano due nuove serie dal mondo di Inside Out

Mentre Inside Out 2 è approdato su Disney + ieri, sono in arrivo tra dicembre e febbraio due nuove serie tratte dal mondo delle emozioni Disney

Mentre Inside Out 2 è approdato su Disney + ieri, sono in arrivo tra dicembre e febbraio due nuove serie tratte dal mondo delle emozioni Disney

Dopo il successo globale da record e l’entusiasmo per Inside Out 2 – disponibile su Disney+ da ieri – Dream Productions: dal mondo di Inside Out torna nella mente di Riley, questa volta per esplorare i meccanismi interni dello studio cinematografico dietro i suoi sogni. Tutti e quattro gli episodi della serie arriveranno sulla piattaforma streaming dall’11 dicembre 2024.

Ambientata tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, Dream Productions: dal mondo di Inside Out è una nuova serie che racconta lo studio cinematografico all’interno della mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget. Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un’ulteriore elaborazione, Gioia e le altre emozioni incontrate in Inside Out li inviano alla Dream Productions.

Ma non è tutto, perché è stata annunciata anche la nuova serie originale Win or Lose, che segue le storie intrecciate di diversi personaggi mentre si preparano a una grande partita del campionato di softball. Otto episodi, ognuno dei quali segue un nuovo personaggio, saranno disponibili su Disney+ a partire dal 19 febbraio 2025.