Effetto Squid Game, i giovani: “Al cinema più attori orientali e pelle scura”

Ci sono diverse ragioni per continuare a sostenere il cinema, andare nelle sale, dare linfa a un

settore piegato dalla pandemia e dalle piattaforme streaming. Ce n’è una però, forse più

importante delle altre ed è la capacità del cinema di fare da collante tra

culture differenti. Lo dicono soprattutto le cosiddette seconde generazioni di italiani, quelle su cui

si è concentrata la ricerca di “Generazione Cinema” condotta da Almed e l’Università Cattolica di

Milano, che dal 2004 intervista gli under 25 per capire il loro rapporto con il grande schermo.

Quest’anno lo studio ha coinvolto i ragazzi delle scuole medie nati da famiglie rumene,

marocchine, cinesi e albanesi.

Sono quelli che vedono nei film un’occasione per aprire delle finestre sulle loro culture di origine

che, a volte, nemmeno loro conoscono. “Non solo – commenta la professoressa Sara Sampietro,

docente di “Linguaggi e forme espressive dello spettacolo” che ha seguito l’indagine – per questi

ragazzi, il cinema è anche una possibilità di riscatto, grazie alla quale dimostrare ai propri coetanei

che i loro paesi di origine sono molto lontani dagli stereotipi dominanti. Vorrebbero vederli

trasmessi a scuola per dimostrare che, per esempio, la Romania non è un paese arretrato

dominato dagli zingari o che anche il Marocco è un territorio carico di cultura”.

Esiste un problema oggettivo: le pellicole sono ancora troppo occidentalocentriche. Ne è prova

anche il fatto che la prolifica industria cinematografica indiana venga ancora soprannominata

“Bollywood”.

Se solo ora si cominciano ad apprezzare contenuti più esotici, lo si deve a produttori come Netflix

o Amazon Prime che hanno avuto il coraggio di investire in qualcosa di diverso. Così si è scoperto

che anche il Messico, la Colombia o la Corea sono capaci di fare cinema. Squid Game, pur essendo

una serie, ha fatto storia e in Italia è stato molto apprezzato dai ragazzini cinesi che, pur

appartenendo a una cultura differente, hanno visto finalmente rappresentati in tv attori

fisicamente vicini a loro, senza che questi dovessero cimentarsi col kung- fu per trovare un proprio

ruolo.

Per i “nuovi” italiani il cinema è una valvola di sfogo, una coccola e – a differenza dei loro coetanei

italiani al 100% – anche un privilegio, dato che i loro genitori, spesso, non hanno avuto la

possibilità di andare a vedere un film da ragazzi. Si tende a considerare il cinema qualcosa di

scontato ma le vicissitudini degli ultimi tempi ci dimostrano quanto sia sbagliato questo approccio

alle cose. Prendiamo nota e sosteniamo il cinema.