Elodie, dopo “Black Nirvana” l’annuncio degli stadi 2025

Dopo un periodo di silenzio, Elodie è tornata a ruggire. È uscito venerdì il singolo “Black Nirvana” che apre ad una vera e propria nuova era. Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, 2 progetti discografici (l’album “Ok. Respira” + il clubtape “Red Light”) e il tour sold out nei palasport “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti, Elodie è tornata con un brano tutto da ballare che viene presentato come nient’altro che un piccolo assaggio di quanto ci verrà fatto ascoltare nei prossimi mesi.

Ma gli annunci non sono finiti qui: nel 2025 suonerà negli stadi. L’“Elodie The Stadium Show” toccherà l’8 giugno 2025 lo Stadio San Siro di Milano, uno dei palchi più prestigiosi della musica pop e rock internazionale, e il 12 giugno 2025 lo Stadio Maradona di Napoli.

I biglietti saranno acquistabili online a partire da lunedì 3 giugno 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 8 giugno 2024 alle ore 11:00. Per maggiori informazioni, visitare www.vivoconcerti.com.