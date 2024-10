Emma, fuori oggi Souvenir Extended Edition

È uscito oggi, venerdì 4 ottobre, Souvenir Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma, arricchita da sei nuovi brani, incluso il singolo Hangover con Baby Gang. L’album, pubblicato da Capitol Records Italy/Universal Music, arriva un anno dopo il lancio di Souvenir.

Disponibile in versione CD autografato e doppio LP con card autografata sullo shop di Universal, oltre che in versione digitale e nei negozi fisici, Souvenir Extended Edition continua a esplorare le sfaccettature della personalità di Emma attraverso suoni e linguaggi contemporanei.

“Souvenir Extended Edition” è dedicato a voi, che ci siete sempre. È l’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima – ha dichiara Emma – Non c’è luce senza il buio. Non c’è gioia senza il dolore. Non c’è vita senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Abbracciate queste nuove canzoni come io abbraccio il vostro cuore con la mia voce“.

Per celebrare l’uscita, Emma incontrerà i fan in diverse città italiane tra il 4 e l’8 ottobre. A novembre, tornerà live con concerti a Milano, Roma e Bari, dove presenterà per la prima volta dal vivo i nuovi brani dell’album.

Di seguito gli In Store:

venerdì 4 ottobre a MILANO (Mondadori Duomo – ore 14:30)

sabato 5 ottobre a ROMA (Mondadori Bookstore, Piazza Cola di Rienzo – ore 14:30)

domenica 6 ottobre a NAPOLI (MondadoriBookstore, Galleria Umberto I – ore 14:30)

lunedì 7 ottobre a BOLOGNA(Feltrinelli, Piazza di Porta Ravegnana – ore 15:00)

martedì 8 ottobre aTORINO (Feltrinelli, Piazza C.L.N. – ore 15.00)

I concerti del nuovo tour nei palazzetti sono in programma l’11 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 14 novembre alPalazzo dello Sport di ROMA e il 17 novembre al Palaflorio di BARI. Aperta alpubblico anche la prova generale che si terrà il 7 novembre al Palasport di PONTE DI LEGNO (BS).