A Sanremo c’è solo Fedez

Quando Chiara Ferragni è stata annunciata tra le co conduttrici di Sanremo in pochi si sarebbero aspettati che, a meno di dieci giorni dall’evento, si parlasse solo di suo marito Fedez. È un periodo intenso questo per lui, non c’è che dire. Prima era stato annunciato come ospite sul palco esterno targato Costa Crociere, poi come padrone di casa su Rai 2, con una serie di episodi esclusivi del suo podcast “Muschio Selvaggio” a fianco dell’amico Luis Sal, per commentare le serate del Festival. Tutto perfetto, fino all’imbarazzante risata sulla vicenda di Emanuela Orlandi che aveva messo in seria discussione il suo coinvolgimento al Festival. Se non altro così sembrava.

Perché dopo la chiamata al fratello della giovane per scusarsi, il rapper non solo sembra confermato nella duplice veste di cui sopra, ma sarà anche ufficialmente sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti al fianco dell’amico ritrovato J-Ax , a comporre un inedito quadretto con gli Articolo 31. Che i due avessero fatto pace era cosa ormai nota, dopo l’evento benefico a Milano del giugno scorso, ma in pochi avrebbero scommesso di rivederli assieme su di un palco così importante, seppur per qualche minuto.

Tirando le somme, questo Festival di Sanremo 2023 sembra essere per il momento a tutti gli effetti “Fedezcentrico”, con buona pace della moglie e dei cantanti in gara. Non male per uno che in Rai sembrava non voler più tornare, dopo le forti polemiche del Concertone del 1 Maggio 2021, .

di Federico Arduini