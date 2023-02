Ferragni: “Non sono mio marito, chiedete a lui”

Se Fedez nelle ultime settimane ha fatto discutere per via dei suoi scivoloni, non si può certo dire lo stesso di Chiara Ferragni

Lei, dei due, è quella che non sbaglia un colpo. Chiara Ferragni a Sanremo incalzata con una domanda sui testi sessisti delle canzoni di Fedez – certo scritti prima di conoscerla – è riuscita abilmente a svicolare invitando il giornalista a chiedere al diretto interessato la risposta. Sottolineando che lei è lì a rappresentare se stessa e non la coppia, né il marito.

Che sia l’ennesima dimostrazione di una grande abilità diciamo diplomatica, o che sia furbizia, poco cambia. Perché è vero, nessuno è portavoce di un altro né tantomeno risponde delle sue scelte o dei suoi errori. Neanche a dirlo la risposta è diventata rapidamente virale. E comunque la si pensi su di lei, va detta una cosa: se Fedez di recente è incappato in più di qualche scivolone (per dirla con un eufemismo) come sulla vicenda di Emanuela Orlandi, lei, Chiara, davanti a un microfono non sbaglia un colpo. Piaccia o no, alla fine è anche questa una ragione del suo successo.

Di Annalisa Grandi