Geolier, fuori oggi il nuovo album “Dio lo sa”

La notizia di un imminente album era nell’aria da tempo, ma dopo la conferma di mercoledì scorso allo stadio Maradona di Napoli e Piazza Ciro Esposito di Napoli, con tanto di pre ascolto dedicato per i fan, i dubbi si erano tutti diradati: Geolier ha pubblicato oggi il suo nuovo album “Dio lo sa”

Nel nuovo lavoro in studio Geolier ha voluto al suo fianco i suoi colleghi e amici di sempre: Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo, e la star argentina Maria Becerra. 21 pezzi, un’opera magna per un disco in cui poter dare voce a tutto sé stesso: passando da banger e veri e propri esercizi di stile ad aperture melodiche, dalla realness del rap – in cui “flexare” come un vero disco urban impone – a pezzi d’amore, di cui il rapper non poteva fare a meno.

Questa la tracklist dell’album: